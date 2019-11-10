تراند اليوم : اعتقال فنان لبناني بتهمة خطف "إنجوي خوري".. تفاصيل مثيرة...



كشفت وسائل إعلام لبنانية، أن دورية أمنية تابعة لقوى الأمن الداخلي أوقفت الفنان "آدم" عقب بلاغ للفنانة السورية إنجي خوري اتهمته فيه بخطفها والاعتداء عليها بالضرب.

وكانت المفاجأة أن خوري التي غادرت لبنان إلى الإمارات في وقت سابق بعد صدور قرار بترحيلها من البلاد لم تسقط الدعوى التي كانت قد رفعتها ضده، بعكس غريمتها الفنانة اللبنانية قمر التي تراجعت دعواها ضدها.

وسبق أن نفى "آدم" خطفه للفنانة السورية، قائلاً إنها هي من أتت إليه ولم يجبرها على الأمر.

وأشار إلى أنها اعترفت بأنه لم يخطفها ولم يصطحبها عنوة إلى أي مكان، على خلاف ما صرحت به في أواخر الشهر الماضي بأنه خطفها ونقلها إلى منطقة "صبرا" حيث احتجزها لمدة يومين اعتدى خلالهما عليها بالضرب، وفق قولها.

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وأشارت إلى أن أزمتها مع الفنانة "قمر" هي السبب في هذه الخطوة التي أقدم عليها "آدم" وهو طليق الأخيرة، بعد زواج جمعهما منذ سنوات لمدة عام ونصف تقريبًا.

وقالت إنها استدرجها إلى منطقة "صبرا" واستعان بثلاثة شبان وقيدها وضربها لمدة يومين متتاليين، بسبب تطاولها على زوجته السابقة.

وأشارت إلى أنه كانت في الماضي تنظف له منزله وقت ما كان قدمه مكسورة، وأسفت لمثل هذا الفعل الذي جعلها تشعر بالصدمة.