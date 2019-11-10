- 1/2
- 2/2
كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - أعلنت الجهة المنظمة لفعاليات الدورة العشرين لمهرجان العالم العربي بمدينة مونتريال في كندا، عن مشاركة ثلاث مطربات هن ياسمين علي من مصر ونجمة ذا فويس محرزية الطويل من تونس وفريدة محمد علي العراق في حفل الختام الذي سيحمل اسم "ليلة أم كلثوم" تقديرا لاسم المطربة الراحلة باعتبارها واحدة من رموز المرأة العربية القوية والناجحة.
الحفل سيقام ليلة 17 نوفمبر الجاري بمشاركة العراقية فريدة محمد علي والتونسية محرزية الطويل والمطربة المصرية الشابة ياسمين علي، ومن المقرر أن تقدم "ياسمين" باقة مميزة من أجمل أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، بالإضافة إلى تقديمها بعض أغانيها الجديدة والتي يتفاعل معها الجمهور.
يشار إلى أن مهرجان العالم العربي حدث ثقافي يقام سنويا في مونتريال، كيبيك، كندا مكرّس للثقافة والفنون من العالم العربي، وتأسس المهرجان بمبادرة من جوزيف نخلة عام 2000 بغرض تشجيع اللقاء والحوار بين الحضارتين العربية والغربية.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين على ومحرزية الطويل وفريدة محمد علي في ليلة أم كلثوم بمهرجان العالم العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.