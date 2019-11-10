شيرين تعود للسينما بعد غياب طويل

أعلن المنتج وليد منصور تعاقده مع المطربة شيرين عبدالوهاب لبطولة فيلم جديد يُعيدها للسينما بعد غياب 16 عاماً منذ مشاركتها في فيلم «ميدو مشاكل» أمام الفنان أحمد حلمي.

وأكد منصور، في بيان، أن فيلمه مع شيرين ينتمي إلى نوعية الأفلام الرومانسية الاستعراضية المُغلفة بطابع التشويق، مشيراً إلى أنه في طريقه للتعاقد مع مخرج كبير لتنفيذ الفيلم على شاكلة الفيلم العالمي «Beauty and the Beast» من حيث التقنيات والمؤثرات الصوتية مع اختلاف القصة والأحداث. وأوضح منتج الفيلم أنه من المقرر اختيار باقي الأبطال بعد التعاقد مع المخرج، لينطلق التصوير مع بداية عام 2020. وشارك في بطولة فيلم «ميدو مشاكل» رامز جلال، حسن حسني، نشوى مصطفى، محمد لطفي، حجاج عبدالعظيم وإيناس النجار، من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد النجار.