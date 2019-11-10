أوضحت شقيقة زوجة خال الفنان الراحل هيثم أحمد زكي حقيقة ما حصل بعد التعليقات الكثيرة التي أثيرت حول عدم وجود أي فرد من عائلته لاستلام جثمانه.
وقالت نهال فؤاد شقيقة زوجة خال الفنان الراحل في منشور عبر حسابها على الـ”فيسبوك”، إن موضوع عدم وجود أحد لتسلم الجثمان هو بسبب القانون الذي ينص على وجود أقارب من الدرجة الأولى لتسلمه، وهذا لم يتوفر لأن أخاه أيضا خارج البلاد، “صعبة أوي كلمة (لم يجد أحد يتسلم الجثمان) ادعوا لهيثم من كل قلبكم ويا ريت كان شاف حبكم ده في حياته”. وتوفي الفنان هيثم ابن الفنان المصري الشهير أحمد زكي، صباح أول أمس الخميس، وحيدا في شقته بمنطقة الشيخ زايد، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من عائلة هيثم أحمد زكي بشأن عدم استلامهم جثمانه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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