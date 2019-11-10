ظهر رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، من والدته الفنانة هالة فؤاد، في مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر، حيث تلقي العزاء في وفاة شقيقه.
“رامي” الوريث الوحيد للفنان الراحل، وصل إلى العزاء برفقة الفنانة مي نور الشريف، والفنانة المعتزلة نورا، وكان في استقباله الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.
وكان والده عز الدين بركات، قد كشف أنه توصل لرقم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية من خلال الفنانة نورا وشقيقتها بوسي، للتأكد من خبر وفاة هيثم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور والفيديو: أول ظهور للوريث الوحيد لنجل أحمد زكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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