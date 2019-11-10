صور وفيديو.. جموع غفيرة تشيع “أبو محمد الراشد” في القصيم

شيعت جموع غفيرة اليوم السبت جثمان “أبو محمد الراشد” أحد مشاهير سناب شات، والذي كان يُطلق عليه لقب “الجنتل”. وأوضحت مقاطع متداولة الأعداد الكبيرة من المشيعين الذين حضروا لدفنه، ومن جميع الأعمار صغارا وكبارا، حيث يعتبر الراشد من مشاهير سناب المفضلين.
وكان الراحل يسكن في القصيم، ومن أحب الألقاب إليه “كينج الكيك” و”كينج سناب”، وعرفت المقاطع التي ينشرها بالحس الفكاهي. يذكر أن الراحل توفي نتيجة إصابته بأزمة قلبية، ونقل لمستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة لتلقي العلاج إلا أنه فارق الحياة هناك.
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