بالصور..أحمد جمال يحيي حفلاً غنائيًا ضخمًاً بأحد النوادي الشهيرة

أحيا النجم أحمد جمال، حفلاً غنائياً ضخماً، أمس علي المسرح العائم بنادي بروسيا مصر فرع العاشر من رمضان، بحضور أكثر من عشرة آلاف من أعضاء النادي الذين توافدوا لمشاهدة هذا الحفل والاستمتاع بهذه الأجواء الاحتفالية.

كما يعد هذا الحفل باكورة سلسله الحفلات الفنية والثقافية التي ينظمها مجلس إداره نادي بروسيا خلال الفترة القادمة والتي من المقرر أن يشارك في إحيائها كبار النجوم و المطربين.

من جانبه قدم أحمد جمال الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود خميس، كما قدم العديد من أغانيه الشهيرة و المميزة أشهرها "اضحكي، يا ليالي، كل واحد فينا، بطلنا اللي يعطلنا، حيث لاقت هذه الأغاني تفاعلاً بين أوساط الشباب من أعضاء النادي.

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شهدت فعاليات الحفل كلمة افتتاحية للسيد محمود خميس أكد فيها علي الدور الترفيهي و المجتمعي الذي تبناه نادي بروسيا في

تقوية روح الانتماء لدي الشباب ،ثم تبعتها كلمة اللواء ناصر قطامش رئيس مجلس إدارة النادي رحب فيه بالسادة الأعضاء، مؤكداً علي دور النادي في تحسين أخلاق الأفراد و غرس المبادئ و القيم الإنسانية.

وأضاف خلال توزيعه لجوائز الطلبة المتفوقين من أبناء النادي علي هامش الاحتفال أن للتعليم أهمية كبري في حياتنا حيث إنه يرفع من شأن صاحبه و يعد الركيزة الأساسية في تقدم المجتمعات والأمم ،وقد تم تكريم 169 عضوًّا تفوق بمراحل التعليم المختلفة ، جامعة – ثانوي – إعدادي – ابتدائي.