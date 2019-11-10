وفاة شقيق الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

كشفت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي عن وفاة الشقيق الأكبر للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتبت ندى عبر حسابها قائلة: "عم زوجي الكبير في ذمة Advertisements الله.. الفاتحة على روحه وأرواح من سبقونا ولهيثم زكي". الله.. الفاتحة على روحه وأرواح من سبقونا ولهيثم زكي". يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي كانت وافته المنية يوم 25 من شهر يوليو الماضي، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

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