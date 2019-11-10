بالفيديو.. رانيا يوسف بالحجاب من جديد في "صندوق الدنيا"

تخوض حاليًا الفنانة رانيا يوسف تجربة فنية جديدة من خلال فيلم "صندوق الدنيا"، وتؤدي ضمن أحداث الفيلم دور فتاة مرتدية الحجاب.
كشفت "رانيا"، تفاصيل دورها قائلة في لقاء مع برنامج Theinsider بالعربي، إنها تجسد دور "فاطمة" وهي فتاة في نهاية الثلاثينيات من عمرها، من طبقة شعبية فقيرة مكافحة تحلم بالزواج وإقامة حفل
يشار إلي أن أحداث فيلم "صندوق الدنيا"، تدور حول عدد من القصص ويضم حول فئات المجتمع، والفيلم بطولة رانيا يوسف، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبدالله، وعمرو القاضي، وأحمدكمال ويضم عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبدالرسول وسامي مغاوري والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات وإنتاج شركة "KEMET Film Production".
جدير بالذكر أن رانيا يوسف ظهرت وهي ترتدي الحجاب من قبل في مسلسل "مملكة إبليس"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا.
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