صلاح عبدالله: أقدم في "صندوق الدنيا" دورًا مختلفًا ومتميزًا

أعرب الفنان صلاح عبدالله، عن سعادته بالمشاركة في فيلم "صندوق الدنيا"، للمخرج عماد البهات، مؤكدًا أنها تجربة متميزة ومختلفة عن باقي الأدوار التي سبق وقدَّمها من قبل.

وأضاف "عبدالله"، في تصريحات صحفية أنه وافق على الدور فور قراءة السيناريو لثقته في المخرج والمؤلف عماد البهات الذي يثق في اختياراته.



وأوضح أنه تحمس أكثر للفكرة

والعمل بعد علمه أن الإنتاج لـ"KEMET Film Production"، وأن الفيلم هو التجربة الإنتاجية الأولى للفنان عمرو القاضي، الذي حرص على إخفاء الأمر في البداية لكي يضمن إيمان الفنانين بالعمل وأهميته.

Advertisements

من جانب آخر رفض صلاح عبدالله الكشف عن تفاصيل الدور الذي

يقدمه بالفيلم الذي يتوقع نجاحه لأنه اجتماعي ويواكب فئات المجتمع المختلفة، بالإضافة للاختيار المميز لفريق العمل، كما أشاد بدور الفنانة رانيا يوسف وأكد أنها فنانة متميزة في عملها.

يذكر أن فيلم "صندوق الدنيا" من بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضي، أحمد كمال، إلي جانب عددٍ كبيرٍ من ضيوف الشرف، أبرزهم عارفة عبدالرسول وسامي مغاوري، والفيلم من تأليف وإخراج عماد البهات.