"العباقرة" برنامج تعليمي ترفيهي يفوز ببرونزية "إيفي آوردز"

فاز برنامج "العباقرة" التعليمي الترفيهي الذي يقدمه الروائي عصام يوسف علي فضائية "القاهرة والناس" بالجائزة البرونزية لأعلى جائزة إعلانية على مستوى الشرق الأوسط عن فئة النجاح المستدام، وذلك ضمن جوائز "إيفي آوردز - Effie awards" العالمية.

يعد هذا هو الفوز الأول لبرنامج مصري "العباقرة" في واحدة من أصعب فئات الجائزة، التي تعتبر من أكثر الجوائز المرموقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تستقطب سنويًا نخبة العاملين في قطاعي التسويق والإعلان في المنطقة.

ويعد العباقرة هو أول برنامج تلفزيوني تعليمي ترفيهي في المنطقة يفوز بجائزة "إيفي - Effie" كمسعى مشترك

بين البنك الأهلي المصري والبرنامج الذي يُعرض على قنوات القاهرة والناس في تنمية قدرات الشباب، وجمع الأموال لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، وخلق روح تنافسية إيجابية بين المتسابقين.

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وتأتي الجائزة تتويجًا لنجاح الحملة الإعلانية غير التقليدية للبرنامج واسع الانتشار، الذي يقدمه الروائي عصام يوسف، وتتطلب فئة النجاح المستدام أن تحافظ الحملة أو البرنامج على مستوى معين من النجاح المستمر خلال فترة زمنية لا تقل عن 3 سنوات.

يتضمن ذلك مراجعات إيجابية بالإضافة إلى نتائج ملموسة للحملة.

وأبرزت الحملة الدور الفعّال للبنك الأهلي المصري في دعم الخدمة المجتمعية المستدامة عن طريق تطوير المدارس والمنظومة التعليمية ككل.

تهدف «إيفي» إلى تكريم أفضل الحملات الإعلانية المميزة التي تلفت أنظار الناس داخل الدولة الواحدة وبين المناطق المختلفة وعلى الصعيد العالمي. وتعتبر جوائز «إيفي» (Effie) بمنزلة المقياس الرئيسي الأهم في عالمي التسويق والتواصل وتقدم جوائزها للعلامات التجارية على مختلف أنواعها، معتمدةً على مستويات النجاح التي حققتها هذه العلامات التجارية عبر حملات الاتصالات التسويقية الفعالة التي تقيمها.

وتتيح جوائز "إيفي" للمشاركين عرض ابتكاراتهم التسويقيّة وتلك المرتبطة بعلامات تجاريّة في فئات معيّنة مثل «المنتجات والخدمات الجديدة، الفكرة الإعلاميّة، تجربة العلامة التجاريّة، المحتوى المرتبط بالعلامات التجاريّة" ، "أنشطة الشراكة الإعلاميّة" و"التسويق الموسمي"، ويشمل البرنامج أيضًا فئة "التسويق للمتسوّقين".