ليلة أسطورية أحياها نصير شمة في ختام مهرجان قصر المنيل

جاء ختام فاعليات الدورة الثانية لمهرجان قصر المنيل برئاسة الأمير عباس حلمي بتوقيع الموسيقار الكبير نصير شمة الذي رسمت مؤلفاته تفاؤلًا علي وجه الجمهور، عزف نصير باقة من أروع أعماله منها، "بعيدًا عن الحزن، القلعة، رحلةالأرواح، مولانا، غدًا أجمل،

مدن النرجس، وإشراق".امتزجت الألحان بعبق التاريخ الذي يفوح من أرجاء القاعة الذهبية التي شهدت أيام وليالي المهرجان، فكانت مقطوعات "شمة" كهمسات حالمة ارتقت بمشاعر الجمهور إلى عنان السماء لتعكس قدرة الفنون الجادة على تطوير وبناء الإنسان والمجتمع .فلقد سجّلت الليلة الأخيرة للمهرجان أعلي مؤشرات ارتفاع الوعى الفنى بعدما حققت أهدافه رسالتها فى مقاومة محاولات تشويه وجدان الموسيقي التراثية، وفي الجزء الثاني من حفل الختام التقي الجمهور بفرقة المولوية التركية التي قدمت عددًا من الفقرات الصوفية مصحوبة بالرقص الصوفي ابتهاجا بالمولد النبوي الشريف.