بعد إجرائها عملية جراحية.. فجر السعيد تكشف تطورات حالتها الصحية

كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد تطورات حالتها الصحية عقب إجرائها عملية جراحية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

كتبت فجر في تدوينة عبر صفحتها قائلة: "العملية التي أجريتها ليست سهلة.. إنها عملية كبرى استمرت أكثر من 8 ساعات.. خذوني من الغرفة الساعة 12 توقيت باريس، ورجعوني للغرفة 12 بالليل بتوقيت باريس.. الدكتور Alexander RAULT يقول العملية الأولى كانت To Save Live لأن وضعي الصحي كان سيئًا جدًا، وهناك غرغرينا في الأمعاء، وتسمم بالدم وجرثومة". صفحتها قائلة: "العملية التي أجريتها ليست سهلة.. إنها عملية كبرى استمرت أكثر من 8 ساعات.. خذوني من الغرفة الساعة 12 توقيت باريس، ورجعوني للغرفة 12 بالليل بتوقيت باريس.. الدكتور Alexander RAULT يقول العملية الأولى كانت To Save Live لأن وضعي الصحي كان سيئًا جدًا، وهناك غرغرينا في الأمعاء، وتسمم بالدم وجرثومة".

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