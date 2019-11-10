شاهد.. أصالة تكشف تفاصيل حفلها في ختام مهرجان الموسيقي العربية

شاركت المطربة أصالة نصري جمهورها بتفاصيل حفلها القادم الذي تحييه ضمن فعاليات ختام مهرجان الموسيقي العربية الـ28، وكشفت عن نوع الأغاني التي ستحييها بالحفل، متمنية أن تُمتع جمهورها ومحبيها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



كتبت أصالة عبر حسابها: "صباح الرّوح.. اخترت لكم منّ أجمل الأغاني مجموعة سنرتّبها على شكل الحياة

بمنحنياتها بصدماتها بإعادة تشكيلها لأرواحنا وقلوبنا ومشاعرنا بحلوها باندفاعها بالحبّ الّذي يكافئنا على صبر زاد مرّة".





وتابعت: "هنا بعد غدٍ في مصر وتحديدًا في دار الأوبّرا سأكون معكم سنغمض أعيننا سويّاً ونشبك أيادينا معاً وسنحلم بحياة نرجوها..حياة حتّى أصعبها حلو لأنّها قصّة موسيقيّة ،

تنتشل النّغمات منها قسوة حقيقتها ويحاول فيها صوتي أنّ يُطبطب على وجعها وسنفرح وسنعلوا بصحبة طيّبة في وقت من الزّمن انتظاره أمل وفيه حياة نحيا بعده حامدين الله على نعمة الشّعور.. انتظروني أحبّتي بعد غدٍ وأنا كلّي شوق لهذا اللقاء في حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية الثامن والعشرون".

جدير بالذكر أن الفنانة أصالة سوف تحيي حفل ختام مهرجان الموسيقي العربية، في دار الأوبرا المصرية، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 12 نوفمبر.