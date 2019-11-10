شاهد.. روجينا: كنت بغير من النقابة بس فهمت

استعادت الفنانة روجينا شريط حياتها مع زوجها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، منذ بداية زواجهم وكيف كان يتفاني في عملة ويعطي من وقته للنقابة، رغم أن ذلك كان يثير غيرتها، إلا أن حب الناس فيما بعد جعلها تقدر الدور الكبير الذي يقوم به كنقيب للممثلين وتفخر به.

كتبت روجينا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "ما أنا كنت صغيرة ومش فاهمة وبحبه وأنانية وعايزاه جنبي باستمرار وكانت كل مشاكلنا أول الجواز إنت بتفضل النقابة عليا.. يعني ممكن يلغي معاد مهم ليا عشان رايح مستشفى أو بيحل مشكلة فى تصوير

أو فية واجب عزاء، لغاية ما ربنا حب يعلمني أو يأدبني أو يربيني ماهو تربيته أعظم تربية فيحصلى حادثة موت واأقعد فى المستشفى أربعين يومًا ما هونش عليا غير أهلي والناس وزميلي ووقفهم جنبي".وتابعت: "مكنش فية حاجة اسمها وقت زيارة الناس على طول موجودة والله على جبر الخاطر والناس بتطبطب عليك وأنت فى أشد الاحتياج لدا.. الناس دى ماكنش بتجيلى أنا، كانت بتيجى لأشرف لأنها كانت بترد اللى بيعمله معاهم، لأن هو كل سعادته فى الدنيا وهو بيساعد حد وهو واقف جنب حد وهو بيواسى حد وهو بيحل مشكلة لحد وعمره مافرق بين كبير وصغير".



وأخيرًا قالت: "من ساعة الدرس دا اتعلمت إن في حد في الدنيا يبقى هو الأمان، السند، هو دا اللى هكلمه أول مايحصلي حاجة دا نقيبى أشرف زكى، واتعلمت كمان إن اللي بيعملوا أشرف جوزي هيترد ليا أنا وبناته، وهيبقى فى ميزان حسناتك هعيش أنا وبناتك فخورين بيك ياحبيبى ربنا يحفظك لنا ويديك الصحة وطولت العمر".

جدير بالذكر أن آخر مواقف الدكتور أشرف زكي المشرفة كانت استقبال واجب العزاء في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي أقيم مساء الأمس، داخل مسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر، وذلك إلى جانب رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفقيد، وعدد من نجوم الفن.