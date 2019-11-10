الليلة.. جواد الشيرى يُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفلًا للإنشاد الدينى للمنشد المغربى جواد الشارى، وذلك مساء اليوم الأحد 10 نوفمبر، علىمسرح النهر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.
يذكر أن جواد الشاري منشد مغربى جمع في فن الإنشاد بين التراث المغربى والتراث المصرى الأصيل في فن الإنشاد، كما أنه الرئيس بالنيابة لرابطة المديح والسماع بالمملكة المغربية.
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