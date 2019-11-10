خاص الفن- توقيف الفنان آدم

ميرنا وليد - بيروت - وردت معلومات لموقع "الفن" عن توقيف الفنان اللبناني آدم من قبل دورية أمنية تابعة لقوى الامن الداخلي عقب الدعوى التي رفعتها ضده الفنانة السورية أنجي خوري بتهمة الخطف والضرب، وتبين ان المدعية لم تتنازل عن الدعوى ضد ​الفنان آدم​ بعكس ما فعلت الفنانة اللبنانية قمر التي تراجعت عن دعوتها ضدها.

آدم سبق ان نفى موضوع الخطف وأكد ان أنجي هي من أتت إليه ولم يجبرها على هذا الامر، وأشار الى أن أنجي اعترفت واكدت ان احداً لم يخطفها او يصطحبها عنوة الى اي مكان.

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