خاص بالصور- نجوم الفن في عزاء هيثم احمد ذكي‎ وخطيبته تنهار بالبكاء

ميرنا وليد - بيروت - أقيم مساء يوم السبت، عزاء الممثل المصري الراحل ​هيثم احمد زكي​ في مسجد الشرطة في الشيخ زايد، وحرص أشرف زكي على الحضور مبكرا لاستقبال المعزيين وتلقى واجب العزاء منهم، وشاركه عمر مصطفى متولي صديق الراحل.

وحضر أيضا رامي عز الدين الأخ الغير شقيق للممثل الراحل والذي وصل إلى القاهرة قادما من لندن للمشاركة في العزاء، فيما استقبلت خطيبة هيثم، انجي سلامة عزاء السيدات وانهارت في البكاء فور وصولها إلى المسجد وحاولت صديقاتها تهدئتها.

وحرص عدد غفير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء منهم ​تامر حسني​، ​محمد رمضان​، ​صلاح عبد الله​، ​خالد سليم​، احمد ادم، احمد السعدني، ​احمد حلاوة​، ​احمد فلوكس​، ​محمود البزاوي​، ​سامح الصريطي​، ادوارد، ​محمد ابو داوود​، السيناريست تامر حبيب، ​عمر عبد العزيز​ رئيس النقابات الفنية، المخرج محمد عبد العزيز.

وأيضا ​احمد حلمي​، ​محمد امام​، ​احمد السقا​، ​محمد هنيدي​، ​أحمد صلاح​ حسنى، ​محمد لطفي​، ​محمد عبد الرحمن​، ​محمد رجب​، ​هشام سليم​، ​ايهاب فهمي​، ​عمرو مصطفى متولي​، ​خالد سرحان​، ​محمد محمود عبد​ العزيز، ​باسم سمرة​، ​خالد زكي​، مصطفي خاطر، احمد حاتم.

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ومن الفنانات حضرن، ​دنيا سمير غانم​، زينة، ​سمية الخشاب​، ​شيري عادل​، ​ايمان العاصي​، أروي جودة، ​روجينا​، سمية الألفى، ​ماجدة زكي​، سهير رمزي، ​صابرين​، ​عبير صبري​، ​دينا فؤاد​، ​سوزان نجم الدين​، ​فردوس عبد الحميد​، دينا الشربينى، درة، ​ياسمين رئيس​، شهيرة، ​هنا شيحة​، ​ناهد السباعي​، وتواجد من الإعلاميين ​طارق علام​، وائل الابراشي، ​لميس الحديدي​، الكاتب، مصطفى بكري، ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وكان الراحل هيثم أحمد زكي قد شيع جثمانه بعد ظهر يوم الخميس الماضي في ​مسجد مصطفى محمود​، وتم دفنه داخل مدافن الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على وداعه، بعدما توفي عن عمر يناهز ٣٥ عاما أُثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية داخل منزله بالشيخ زايد.

تصوير محمد الزهيري