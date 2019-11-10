خاص الفن- هذا سبب اعتذار إيميه صياح عن تقديم مسابقة ملكة جمال لبنان 2019

ميرنا وليد - بيروت - تردد بالفترة الماضية ان الإعلامية والممثلة ايميه صياح قد اعتذرت عن تقديم مسابقة ملكة جمال لبنان ٢٠١٩ بعد ان كان المقرر ان تقدم السهرة ببداية هذا الشهر ومن ثم تم تأجيله.

وعلم موقع "الفن" ان إيميه قد اعتذرت فعليا عن تقديم الحفل بسبب تقدم أشهر حملها بالوقت الذي تم فيه التأجيل الى وقت لم يحدد بعد بسبب الظروف التي يعيشها لبنان حاليا. فعلى ما يبدو ان ايميه اختارت ان تعيش فترة حملها بعيدا عن الارهاق الذي يسببه التصوير بطبيعة الحال.

وبدورنا نتمنى لـ ايميه الراقية ان تنهي فترة حملها بصحة وسلام.

وعلى صعيد آخر تتضامن إيميه مع الشعب اللبناني وتضم صوتها الى صوته للمطالبة بحقوقه المعيشية بعيدا عن المحسوبيات والسياسة والتفرقة بين جميع المواطنين.