خاص الفن- أحمد فهمي بطل مسلسل "أسود فاتح" أمام هيفا وهبي

ميرنا وليد - بيروت - وقع اختيار صناع مسلسل "أسود فاتح" للفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ على الممثل المصري ​أحمد فهمي​ - نجم فريق واما الغنائي- لتقديم دور البطولة أمام هيفا في العمل الذي يتم التحضير له من اجل عرضه في شهر رمضان المقبل.

مسلسل "أسود فاتح" من تأليف أمين جمال الذي يُشرف أيضاً على ورشة الكتّاب وإخراج كريم العدل، وإنتاج صادق الصباح في أول تعاون مع هيفا وهبي وتم التعاقد ايضا مع الممثل صبري فواز لتقديم احد الأدوار الرئيسية في العمل الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي ومقرر تصويره في عدة بلدان من بينها مصر ولبنان.

يذكر أن أحمد فهمب أصبح من الممثلين المعتاد مشاركتهم في أعمال عربية مشتركة او لبنانية، حيث كان اخر أعماله مسلسل "بروفا" الذي قدمه مع الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن.

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