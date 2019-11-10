تراند اليوم : إتعلمي إزاي تخسي مع ليلي علوي – فيديو

دائما ما تتلقى الفنانة ليلى علوي تعليقات تشيد بجمالها ورشاقتها، بالإضافة إلى أسئلة من جمهورها الذي يرغب في معرفة أسرار هذه الرشاقة.

كشفت ليلى علوي في لقاء مع برنامج “عرب وود” إنها لا تشعر أنها رشيقة هذه الأيام بل لديها زيادة في الوزن هذه الفترة لذا ترتدي ملابس واسعة.

أضافت موضحة أن جمال الروح الداخلي وحب الجمهور لها يجعل محبيها يرونها جميلة.

يشار إلى أن آخر أعمال ليلى علوي مسلسل ‏‏”هي ‏ودافنشي” ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، وآخر أعمالها السينمائية ‏فيلم ‏‏”الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن”، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة وهو من إخراج يسري نصر ‏الله‎.‎