تراند اليوم : تعرض الفنان هادي الجيار لوعكة صحية ونقله للمستشفي

تعرض الممثل هادي الجيار لوعكة صحية نُقل على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وكشف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن هادي الجيار أصيب بالتهاب رئوي، ويتواجد حاليا بأحد مستشفيات أكتوبر لتلقي العلاج، وحالته الصحية جيدة.

وكشفت نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية ورئيس اللجنة الصحية بالنقابة، عن زيارتها للجيار للاطمئنان على حالته الصحية، لافتًة إلى أن حالته استقرت خلال الساعتين الماضيتين.

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وأشارت نهال عنبر، إلى أن هادي الجيّار أُصيب بالتهاب رئوي حاد جراء الميكروب الذي تعرض له، والأطباء المعالجين فضلوا بقاؤه تحت الملاحظة لحين إتمام شفائه.

يذكر أن آخر أعمال هادي الجيار كان مسلسل “ولد الغلابة” وهو من بطولة أحمد السقا ومي عمر ومحمد ممدوح وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وصفاء الطوخي ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي ومن إنتاج صادق الصبّاح.

كما ينشغل الجيار حاليا في تصوير مسلسل “فالنتينو” مع عادل إمام ووفاء صادق وداليا البحيري ومن إخراج رامي إمام.