تطورات الحالة الصحية ل ” فجر السعيد ” .. وتفاصيل مثيرة حول عمليتها الجراحية الأخيرة

كتب امير فتحي في الأحد 10 نوفمبر 2019 03:53 مساءً - نشرت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” مجموعة تغريدات كشفت من خلالها عن تطورات حالتها الصحية وتطمئن جمهورها ومتابعيها على وضعها الصحي .

كما كشفت أيضا تفاصيل العملية الجراحية التي أجرتها مؤخرا موضحة إنها بدأت في مرحلة إعادة التأهيل للعودة إلى ممارسة حياتها الطبيعية المعتادة من جديد .

فكتبت فجر السعيد قائلة : ” الحمد لله حمد الشاكرين بفضل الله سبحانه ثم دعائكم ثم شطارة الدكتور Alexander Rault ربي نجاني مما كنت فيه وبديت مرحلة إعادة التأهيل للعودة إلى الحياة المعتادة من جديد ” .

ثم أطلقت فجر تغريدة أخرى عن التفاصيل المثيرة للعملية التي أجرتها والتي كانت مخاطرة لابد منها لسوء وضعها الصحي والتي كانت على مسئولية الطبيب الخاص بها فقالت : ” العملية كبيرة وليست سهلة استمرت أكثر من 8 ساعات .. خذوني من الغرفة الساعة 12 توقيت باريس ورجعوني الغرفة 12 بالليل توقيت باريس .. الدكتور Alexander Rault يقول العملية الأولى كانت To Save Live لأن وضعي الصحي كان سئ جدا وهناك غرغرينا في الأمعاء وتسمم بالدم وجرثومة ” .

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وقدمت فجر السعيد الشكر للدكتور الخاص بها المسئول عن جلسات العلاج الطبيعي والذي ساعدها في العودة للمشي بعد أن كانت معوقة على حد قولها فكتبت : ” اكرر الشكر والتقدير للدكتور محمد قنجراوي سوري مقيم في فرنسا ويعمل في أحد المستشفيات الجامعية بعد اربعين جلسة علاج طبيعي عدت للمشي من جديد وتحركت كل عضلات جسمي بعد أن كنت معوقة لاتتحرك الا عيوني وجهة واحدة فقط ” .