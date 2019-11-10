كتب امير فتحي في الأحد 10 نوفمبر 2019 03:53 مساءً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ترصد تدفق مياه الامطار الى بعض المحلات في دبي مول.
وتظهر مقاطع الفيديو التى انتشرت بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ظهور تجمعات كثيرة لمياه الأمطار داخل المحال التجارية بالمركز الشهير.
وقد قامت الفرق المتخصصة في شركة إعمار بتنفيذ أعمال الصيانة والتنظيف اللازمة عقب تسرب المياه لعدد محدود من المحال، وبعض المرافق في دبي مول نتيجة لغزارة هطول الأمطار بحسب ماذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الامطار الغزيرة تتسبب باغراق بعض المحلات في دبي مول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.