شاهد.. الامطار الغزيرة تتسبب باغراق بعض المحلات في دبي مول

كتب امير فتحي في الأحد 10 نوفمبر 2019 03:53 مساءً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ترصد تدفق مياه الامطار الى بعض المحلات في دبي مول.

وتظهر مقاطع الفيديو التى انتشرت بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ظهور تجمعات كثيرة لمياه الأمطار داخل المحال التجارية بالمركز الشهير.

وقد قامت الفرق المتخصصة في شركة إعمار بتنفيذ أعمال الصيانة والتنظيف اللازمة عقب تسرب المياه لعدد محدود من المحال، وبعض المرافق في دبي مول نتيجة لغزارة هطول الأمطار بحسب ماذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي.