فن ومشاهير

الكشف عن حقيقة وفاة الفنان اليمني أيوب طارش عبسي

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 10 نوفمبر 2019

طارش

نفت مصادر مقربة من الفنان اليمني المعروف أيوب طارش عبسي، أمس السبت، الأنباء التي تداولها ناشطون عن وفاته.

 

وذكرت إدارة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في بلاغ صحفي مقتضب أن "الفنان أيوب طارش عبسي بخير والحمد لله تعالى".

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وتابع البلاغ" حاليا متواجد في تركيا لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة".

 

 

ومضى البلاغ "ولا صحة لما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاته".

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