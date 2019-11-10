شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن حقيقة وفاة الفنان اليمني أيوب طارش عبسي والان مع التفاصيل

الأحد 10 نوفمبر 2019 طارش نفت مصادر مقربة من الفنان اليمني المعروف أيوب طارش عبسي، أمس السبت، الأنباء التي تداولها ناشطون عن وفاته.

وذكرت إدارة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في بلاغ صحفي مقتضب أن "الفنان أيوب طارش عبسي بخير والحمد لله تعالى". Advertisements وتابع البلاغ" حاليا متواجد في تركيا لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة". ومضى البلاغ "ولا صحة لما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاته".

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