بالصور- عاصي الحلاني وليلة من العمر في دار الاوبرا

Nov 10, 2019
أحيا فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفلاً كبيراً ليلة الثامن من نوفمبر الجاري ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دار الاوبرا في القاهرة.
قدّم عاصي باقة منوعة من أجمل وأشهر أغنياته القديمة والجديدة، بالاضافة الى اغنيات للراحل عبد الحليم حافظ وذلك وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور الذي حجز بطاقاته قبل نفاذها واستمتع بليلة من العمر.
وكالعادة، اعتلى الوليد، نجل عاصي الحلاني المسرح وقدّما سوياً وصلة غناء ما زاد من حماس الجمهور كثيراً.
أما عن حفلاته القادمة، يلتقي “الحلاني” يوم غد الاثنين، 11 الجاري في دار الاوبرا بالاسكندرية، مسرح السيد دروش.
كذلك يحيي الحلاني ليلة رأس السنة في مصر حيث سيستقبل العام الجديد في حفل مميز واجواء رائعة.
في سياق مختلف، يتحضّر “الحلاني” اليوم ليخوض تجربة جديدة، وهي انضمامه للمدربين في برنامج الهواة للأطفال “ذا فويس كيدز”، الى جانب كل من النجمة المتألقة نانسي عجرم والنجم المصري محمد حماقي، حيث من المتوقع ان ينطلق عرض البرنامج بعد الانتهاء من عرض “ذا فويس- احلى صوت”.
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