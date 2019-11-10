هل الحملات التي يتعرض لها وسام حنا خلال ثورة لبنان "عادية"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يواجه الممثل وسام حنا هذه الفترة حملةً ممنهجةً ضده نتيجة تأييده للثورة التي تجتاح لبنان منذ فترة.

فمنذ بداية الثورة والممثل وسام حنا يواظب على التواجد إلى جانب المتظاهرين رافعًا الصوت عاليًا دفاعًا عن مطالبهم المحقة، داعيًا إلى إسقاط الطبقة الحاكمة التي لم تترك مناسبة إلا ونهبت الشعب الكادح.

فنتيجةً لمواقف الممثل وسام حنا الوطنية، بات الآن يتعرض لمحاولاتٍ هادفة إلى تشويه صورته أمام الرأي العام سواء من خلال أمور تتعلق بحياته الخاصة، وأخرى تتعلق بعلاقاته مع عدد من المسؤولين السياسيين من خلال نشر صور لهما، بغية ترهيبه ومحاولة إسكات صوته؛ ما جعله يخرج عن صمته ويتوجه إلى هؤلاء المغرضين بالقول: "الغنم الإلكتروني اكتشفوا البارود وعم يتداولوا صوري مع الدكتور سمير جعجع. بس سؤال ليه نقيتوا صوري معو واستثنيتوا الكل وأنا معروف بحبي وصلتي بالسيدة بهية الحريري وكنت أول حدا عم يطالب بإسقاط الحكومة والتي يرأسها سعد الدين الحريري. وهيدا دليل إفلاسكم".

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واللافت، أنَّ الممثل وسام حنا لم يرهبه هذا التصرف بل عمد بنفسه إلى نشر صور جديدة تجمعه بعدد من المسؤولين السياسيين قائلاً: "هودي صوري مع الكل لأنو كلنا كان عندو مواقف سياسية".

وهنا لا بدَّ من الإشارة، إلى أنَّ الحملة المسيئة التي يتعرض لها الممثل وسام حنا، دفعت النجمة إليسا إلى الخروج عن صمتها، مستنكرة ما يتعرض له حنا من قبل جمهور الأحزاب اللبنانية، بخاصة لجهة تهديده بفضح علاقاته الشخصية في حال استمراره في مطالباته بإسقاط النظام الطائفي، معتبرةً أنَّ "أوطى الناس يللي بخاربرا الرأي الاخر بالحكي، والاتهامات الشخصية والحكي اللي بيدل على نفسيات رخيصة وما عندها منطق. طالما ما منحترم الرأي الآخر ما رح نبني بلد، ويلبس عم يتعرضلو وسام حنا هوي دليل انحطاط أخلاقي. واجهو بالحاجة... مش تحاربو الشخصية".

وفي هذا السياق التقى موقع "فوشيا"، مع خبيرة الإتيكيت والبروتوكول د. سلام سعد؛ إذ تحدثت عما يتعرض له الممثل وسام حنا من انتقادات لاذعة وتهديدات قد تؤثر سلبًا على صورته أمام الرأي العام.