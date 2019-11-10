شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تتغزل فى زوجها أشرف زكى وتروى مواقف تبرز شهامته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزلت الفنانة روجينا، فى زوجها أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية ، كما روت أكثر من موقف أبرز شهامته عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت روجينا فى رسالتها، قائلة: " ما أنا كنت صغيرة ومش فاهمة وبحبة و أنانية وعايزاة جنبى باستمرار وكانت كل مشكلنا اول الجواز انت بتفضل النقابة عليا يعنى ممكن يلغى معاد مهم ليا عشان رايح مستشفى أو بيحل مشكلة فى تصوير او فيه واجب عزاء لغاية ما ربنا حب يعلمنى أو يادبنى أو يربينى ما هو تربيته أعظم تربية".

وتابعت: " فيحصلى حادثة موت وأقعد فى المستشفى اربعين يوم ماهونش عليا غير أهلى والناس وزميلى ووقفهم جنبى مكنش فيه حاجة اسمها وقت زيارة الناس على طول موجودة والله على جبر الخاطر والناس بتطبط عليك وانت فى اشد الاحتياج لده الناس دى ماكنش بتجيلى انا كانت بتيجى لأشرف لأنها كانت بترد اللى بيعمله معاهم لان هو كل سعادته فى الدنيا وهو بيساعد حد وهو واقف جنب حد وهو بيواسى حد وهو بيحل مشكلة لحد وعمرة مافرق بين كبير وصغير".

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واختتمت روجينا، رسالتها قائلة:" من ساعة الدرس ده اتعلمت انه فيه حد فى الدنيا يبقى هو الامان السند هو ده اللى هكلمة اول ما يحصلى حاجة ده نقيبى اشرف ذكى و اتعلمت كمان ان بيعملوا اشرف جوزى هيترد ليا انا وبناتك وهيبقى فى ميزان حسناتك هعيش انا وبناتك فخورين بيك ياحبيبى ربنا يحفظك لنا ويديك الصحة وطولة العمر"، ومن جانبها علقت الفنانة كندة علوش، على بوست روجينا قائلة: "ربنا يخليكوا لبعض ويخليه لكل الي بيحبو ومحتاجينه".