شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ماجد المصرى يضع اللمسات النهائية لكليب "لولاك حبيبى" لـ تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع حاليا المخرج أحمد ماجد المصرى اللمسات النهائية استعدادا لطرح كليب "لولاك حبيبى" للنجم تامر حسنى والذى يتعاون معه لأول مرة وهو من كلمات وألحان تامر وتوزيع جمال الحمداوى ومن ضمن ألبومه الأخير "عيش بشوقك" الذى طرحه مؤخرا وحقق نجاح كبير ومن المقرر طرحه خلال الايام القليلة المقبلة.

ويخوض نجل ماجد المصرى أولى تجاربه السينمائية فى مصر خلال الفترة المقبلة، حيث يتعاون فى عمل مع المؤلف هشام هلال وحاليا فى مرحلة التحضيرات الأولية ويراهن عليه لأنه يقدمه بشكل جديد عليه.

تجدر الإشارة إلى أن تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس" المقرر عرضه فى شهر يناير المقبل، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد ، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، ونجوم مسرح مصر الفنان على ربيع، والفنانه ويزو، وآخرون، فيلم الفلوس قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، كما يحضر النجم تامر حسنى فيلم آخر بعنوان "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.