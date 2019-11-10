كيف ستحتفل شاكيرا بعيد ميلادها الـ43

قررت النجمة الأمريكية من أصول لبنانية شاكيرا، الاحتفال بعيد ميلادها المقبل بطريقة مبتكرة ومختلفة عن السنوات المقبلة.

وبحسب ما ذكرته النجمة الأمريكية فى حديث لها مع وكالة أنباء "رويترز" الأمريكية، فإن الاحتفال سيكون عبارة عن فقرة غنائية ستقدمها في نهائي دوري كرة القدم الأمريكية "سوبر بول" 2020، وفي الوقت نفسه، سيكون احتفالا بالثقافة اللاتينية.

وقالت شاكيرا "أعتقد أن وجودي في سوبر بول له رمزية ما وأشعر أن علينا مسؤولية كبيرة تجاه أبناء أمريكا اللاتينية حول العالم".

وأضافت "هناك الكثير في ثقافتنا اللاتينية يمكن أن نحتفي به، والتواجد على هذا المسرح المهم فرصة كبيرة". وتتزامن الفقرة الغنائية مع عيد ميلادها الثالث والأربعين.

ومباراة نهائي دوري كرة القدم الأمريكية التي ستقام في ميامي هي الحدث السنوي الأكبر الذي يعرض على التلفزيون الأمريكي. وتضاهي الفقرات الفنية التي تقدم بين الشوطين بعضا من أشهر الحفلات العالمية. وبلغ عدد المشاهدين في العام الماضي 98.2 مليون.

يأتي حديث شاكيرا لرويترز قبيل طرح فيلمها "شاكيرا إن كونسرت: إل دورادو وورلد تور" في 13 نوفمبر تشرين الثاني والذي سيعرض لليلة واحدة في أكثر من 60 دولة.

ويشار إلى أن شاكيرا هي زوجة اللاعب الإسباني بيكيه، لاعب فريق برشلونة، بطل الدوري الإسباني.