الكشف عن السبب الرئيسي في وفيات السجائر الإلكترونية

كتب امير فتحي في الأحد 10 نوفمبر 2019 02:54 مساءً - تمكن عدد من الباحثين والخبراء عبر مجموعة من الدراسات من التوصل إلى السبب الرئيسي المحتمل في إصابة مدخني السجائر الإلكترونية بأمراض الرئة ثم وفاتهم .

وجاء ذلك بعد قيام الباحثين بأخذ عينات من سائل الرئة من مرضى مصابين بأمراض الرئة واختبرتهم مراكز مكافحة الأمراض والوقاية .

حيث تم العثور على أسيتات أو خلات ” فيتامين إي ” وهو زيت في كل عينة من سائل الرئة من المرضى .. وهي المشتبه به الرئيسي للإصابة بأمراض الرئة وذلك بعد تحليل 29 عينة حيث تبين أن 82% منها تحتوي على رباعي هيدرو كانابينول .

وقال مركز مكافحة الأمراض والوقاية في أمريكا أن هذه هي المرة الاولى التي يكتشف فيها مادة كيميائية محتملة تثير القلق في العينات البيولوجية من المرضى الذين يعانون من إصابات الرئة .

وحتى الإسبوع الماضي سجلت مراكز المتابعة 39 حالة وفاة بسبب السجائر الإلكترونية في أمريكا فقط وإصابة أكثر من 2000 حالة .

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ونقلت المراكز عن معظم المرضى قولهم أنهم استخدموا منتجات السجائر الإلكترونية التي تحتوي على رباعي هيدرو كانابينول وهو المكون الذي يعطي المزاج في الماريغوانا قبل الإصابة بالمرض .

وأوضح مركز مكافحة الأمراض والوقاية أن الزيت يمكن تناوله كمكمل لفيتامين أو يوضع على الجلد ولا يسبب عادة ضررا .. ولكن عند استنشاق خلات فيتامين إي فقد يتداخل ذلك مع وظائف الرئة الطبيعية .

وتمثلت الأعراض التي تم الإبلاغ عنها للمرض المرتبط بالسجائر الإلكترونية في السعال وضيق التنفس وآلام الصدر والغثيان والقيء والإسهال وفقدان الوزن .