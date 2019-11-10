بعد 3 أشهر من وفاة والده .. الموت يفجع أحمد الفيشاوي

كتب امير فتحي في الأحد 10 نوفمبر 2019 02:54 مساءً - كشفت ” ندى الكامل ” زوجة الفنان ” أحمد الفيشاوي ” عن وفاة الشقيق الأكبر للفنان الراحل ” فاروق الفيشاوي ” صباح اليوم الأحد .
حيث نشرت ندى الكامل منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” تعلن فيه عن وفاة عم زوجها .
فكتبت : ” عم زوجي الكبير في ذمة الله .. الفاتحة علي روحه وأرواح من سبقونا ولهيثم ذكي ” .
ولم يكشف عن موعد الجنازة والعزاء حتى الآن .
يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في الخامس والعشرين من شهر يوليو الماضي عن عمر يناهز 67 عاما بعد صراع طويل مع المرض .facebook
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