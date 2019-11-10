شاهد .. رانيا يوسف ترتدي الحجاب

كتب امير فتحي في الأحد 10 نوفمبر 2019 02:54 مساءً - ظهرت الفنانة المصرية ” رانيا يوسف ” مؤخرا بالحجاب خلال لقائها في برنامج ” the insider ” المذاع على قناة دبي حيث أكدت أن السبب في ذلك هو الشخصية التي تقوم بها في فيلمها الجديد ” صندوق الدنيا ” والذي تقوم حاليا بتصويره .
وتحدثت رانيا يوسف عن دورها في الفيلم حيث تقدم شخصية فتاة شعبية بسيطة من طبقة فقيرة تدعى ” فاطمة ” في أواخر الثلاثينات وتحلم بالزواج وتظهر مرتدية الحجاب وهي فتاة مكافحة ومجتهدة فى عملها .
وقالت رانيا يوسف عن شخصيتها بالفيلم : ” شعرت بأنها قريبة من شخصيتي وأراها دائما أمامي وتعبر عن كثير من الفتيات في مصر اللاتي يعانين من الحياة الصعبة ” .
وكان ظهور رانيا بالحجاب قد أثار تساؤلات كثيرة حول حقيقة ارتدائها الحجاب لا سيما إذا كان لموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي علاقة بذلك .
يذكر أن فيلم صندوق الدنيا يشارك فى بطولته رانيا يوسف والفنان باسم سمرة وصلاح عبدالله وخالد الصاوى وتأليف وإخراج عمات البهات .
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