دنيا سمير غانم تحقق أمنية طفلة تعرضت لحادث.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حققت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم رغبة الطفلة فريدة والتي تعرضت لحادث أمام مدرستها وطلبت مقابلتها.

دنيا لبت رغبة الطفلة وذهبت لمقابلتها بعد أن تعافت بشكل نسبي، وأدخلت الفرحة على قلبها.

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والدة الطفلة نشرت صور لها مع دنيا سمير غانم عبر حسابها على «فيس بوك»، وكتبت: «أولًا أنا بشكر الجروب الرائع اللى ساعدنى احقق امنيه فريده وأنها تشوف الفنانه دنيا سمير غانم وبجد بجد مش عارفه اقول ايه قد ايه هى فنانه محترمه وذوق ومتواضعه وحبوبه جدا قابلتنا احسن مقابله واتكلمت مع فريده وشجعتها وكلامها فرق اوى فى نفسيه فريده».

والدة الطفلة أضافت: « هى فنانه جمال روحها وأسلوبها يخطف قلبك من اول لحظه، بشكر كل الناس اللى تواصلت معايا خاص وساعدتنا».

يُذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل “بدل الحدوتة 3” الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك ‏فيه عدد من الفنانين منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، ‏وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.