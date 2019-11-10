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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وضعت الفنانة الإماراتية أحلام، المتسابقة المصرية رابعة، في حلبة المنافسة مع المتسابق العراقي علي الشريف، في مرحلة المواجهة بأغنية “المحكمة”، للفنان العراقي كاظم الساهر، والفنانة المغربية أسما لمنور، في برنامج The Voice.
ورغم قوة المواجهة بين المتسابقين في البرنامج وقوة صوتيهما إلا أن الفنانة أحلام اختارت المتسابق علي الشريف، ليتأهل لمرحلة العروض المباشرة ويقصي المتسابقة المصرية رابعة عن المنافسة في البرنامج.
وقالت رابعة في أول تعليق لها بعد خروجها من البرنامج، أنها تعتبر أن مشاركتها في The Voice، هو البداية الحقيقة لها.
وكانت المتسابقة المصرية قد قالت في تقرير عن مشاركتها في البرنامج وهي في سن الأربعين من عمرها أن سبب ذلك هو تحدي حماتها والتي أكدت لها أنه لن يستطيع أحد من المدربين الالتفات لها وعلى خلاف ذلك في مرحلة الصوت وبس حيث سحرت لجنة التحكيم بصوتها منذ بداية غنائها الأمر الذي دعا اللجنة للالتفات لها جميعًا والتنافس لضمها لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تحدي حماتها.. «المحكمة» تٌقصي رابعة من المنافسة في The Voice.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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