راغب علامة يتخلى عن أسماء الشريف بعد أن وصفها بـ «الجوكر» في The Voice

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تخلى الفنان اللبناني راغب علامة، عن المتسابقة المصرية أسماء الشريف، والتي كان قد اختطفها من الفنان محمد حماقي، وأنقذها من الخروج من برنامج The Voice.

وفي الحلقة الأخيرة من المواجهة في برنامج The Voice، تخلى راغب علامة عن أسماء الشريف بقيامه بخطف المتسابق شرف، رغم قيام الفنانة المغربية سميرة سعيد بخطفه لإنقاذه من الخروج من البرنامج.

أسماء قالت في أول تعليق لها بعد خروجها من البرنامج، إنه كان تحدي كبير لها بعد 4 سنوات وانها لن تتخلى عن حلمها وستواصل السعي له.

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واختار شرف، الانضمام للفنان راغب علامة لإنقاذ مواطنته المتسابقة أمل الشريف، والتي اختطفتها سميرة من فريق الفنان محمد حماقي.

المتسابقة أمل الشريف، كان لها نصيب هي الأخرى في مغادرة البرنامج مع أخر متسابق في الحلقة وذلك بعد قيام الفنانة المغربية سميرة سعيد بخطف المتسابق ماهر سامي، ليحل محل أمل ويقصيها من المسابقة ويتأهل هو للعروض المباشرة.

يذكر أن حلقة المواجهة انتهت من لبرنامج لتبدأ بعد ذلك حلقات العروض المباشرة والتي يتم منها اختيار صاحب اللب لهذا العام.