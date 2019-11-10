وفاة شقيق الفنان فاروق الفيشاوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفي اليوم الأحد 10 نوفمبر شقيق الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وأعلنت الخبر ندى الكامل، زوجة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”.
ندى الكامل، قالت في تدوينتها: “عم زوجي الكبير في ذمه الله ..الفاتحة علي روحه وأرواح من سبقونا ولهيثم ذكي”، وحصدت التدونية على العديد من التعليقات التي تمنت له الرحمة وللفنان فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عاملنا منذ شهور قليلة.
ولم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء حتى الآن.
يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا يوم الخميس 25 يوليو، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وكان خبر وفاته بمثابة صدمة كبيرة لنجوم الوسط الفني.
وشيع جثمان الفنان فاروق الفيشاوي، في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية وسط حضور عدد كبير من أهالي قريته وعدد من النجوم.
من ناحية أخرى تعرض الفنان أحمد الفيشاوي، لأزمة صحية شديدة خلال الأيام الماضية وبالتحديد بعد وفاة الفنان هيثم احمد زكي، ومنعه الأطباء من حضور عزاءه.
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