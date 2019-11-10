جينيفر لوبيز بإطلالة حمراء جذابة خلال تصوير فيلمها الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تواصل النجمة والمطربة الأمريكية المثيرة للجدل جينيفر لوبيز، العمل على تصوير كوميديا رومانسيتها الجديدة، وهو فيلم Marry me، في مدينة نيويورك.

وارتدت المطربة الشهيرة البالغة من العمر 50 عاما، فستان أحمر ضيق أظهر منحنيات جسدها، وانتعلت زوج من الصنادل الحمراء العارية الكعب ومزخرفة بمجموعة من الألماس اللافت للنظر.

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ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب جينيفر لوبيز، أوين ويلسون ومالوما، التي صورت أقفالها الشقراء الكاراميل على هيئة ثوب فاتن.

ويبدو أن جينيفر، كانت تصور مشهدًا في أحد المطارات عندما تحولت إلى شخصية تترجى من أحد الموظفين أن يتحقق من تذكرة الطائرة قبل أن تمسك بمكبر الصوت لتقوم بإعلان.

ويدور العمل على الرواية المصورة بنفس الإسم لبوبي كروسبي حول مغنية بوب عالمها يقلب رأسًا على عقب بعد أن تعلم أن حبيبها المغني يخونها، فقط لحظات قبل أن يجهزوا لربط العقدة في ماديسون سكوير جاردن، وبعد الإنهيار على المسرح، تختار الشخصية التي تقوم بتجسيدها جينيفر لوبيز، شخصًا عشوائيًا من بين الحضور ليتزوّج بدلًا منه، والرجل المحظوظ هو معلّم الرياضيات لـ أوين والذي يحمل لافتة كُتب عليها “تزوجيني”.