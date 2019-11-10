جان يامان يُثيرُ غضب جمهوره العربيّ.. والسّبب تعاقده مع إسرائيليّين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدّر الفنان التركيّ جان يامان الأخبار في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما صرّح أنّه متردّد بالموافقة على المشاركة في مسلسل "إسرائيلي"، حتى لا يتعرّض للهجوم ويخسر عددًا كبير من جمهوره.

وكشف برنامج "تعالى لنتحدث" أنَّ يامان تعاقد مؤخرًا مع شركة "عطور إسرائيلية" من أجل أنْ يكون الوجه الإعلانيّ الخاصّ لها مقابل 8 مليون و600 ألف ليرة تركية، أيْ ما يقارب الـ مليون ونصف دولار أمريكيّ، وهو مبلغٌ ضخم جدًا.

وأثار هذا الخبر ضجّة كبيرة وهجومًا ضدّ الفنان التركيّ من قبل عدد من جمهوره في تركيا والوطن العربيّ، إذْ عبّر عددٌ كبير منهم عن صدمتهم لموافقة يامان على هذا الإعلان، خاصّة وأنّه كان قد صرّح أنّه يخشى خسارة جمهوره وغضبهم.

فيما طالب عددٌ كبير من الجمهور العربي بمقاطعة أخبار يمان وأعماله، مُعبّرين عن غضبهم واستيائهم لموافقته على المشاركة في إعلان إسرائليّ.

في المقابل، وبعدما كشف يامان في وقت سابق أنَّ لديه الكثير من المعجبات الإسرائليّات، نقلت إحدى الصّحف التركيّة أنّه خلال تواجد الفنان التركي في منطقة أورتاكوي من أجل تناول العشاء في أحد المطاعم، علم عدد من الفانز الإسرائيليّ بتواجد الفنان هناك، ليذهبوا على الفور من أجل رؤيته، وتهافتوا بكثرة على المكان.

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وأضافت الصّحيفة أنَّ بعضهم نجح في الدخول والبعض الآخر انتظره على الباب، حتى ساعات الصّباح الباكرة، وقالت إحدى المعجبات، أنّها تتواجد في تركيا من أجل جان يامان، وتقيم في أحد الفنادق وتذهب بشكل يومي على الأماكن التي من المفترض أنْ يتواجد فيها فقط من أجل رؤيته.

وعلى الصّعيد الشخصي، احتفل الفنان التركيّ بعيد ميلاده الـ 30، وتصدّر ترند تويتر في عدد من الدول أبرزها تركيا، ايطاليا، اسبانياو البرازيل، تمّ تداول صوره خلال احتفاله مع والديه ومدير أعماله.

أما فيما يخصّ الصّعيد الفنيّ، فيستعد جان يامان للمشاركة في مسلسل سيحمل اسم "Can Borcum" أو "دين الروح" وسيكون من إنتاج Gold Film، وحتى هذه اللحظة لم يتمّ الكشف عن أيّ تفاصيل أخرى تخصّ العمل، أو الفنانة التي من المقرّر أنْ تقف أمامه.

يُشار إلى أنّه وبالرّغم من صغر سنّ الفنان جان يامان، إلا أنّه حقّق جماهيريّة واسعة، وذلك بعد نجاح مسلسله الطائر المبكّر إلى جانب ديميت أوزدمير.