مايلي سايرس تخضعُ لجراحة.. هل تتوقّف عن الغِناء؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خضعت المغنيّة الأمريكيّة مايلي سايرس، 26 عامًا، لعملية جراحيّة في وتر حساس بالأحبال الصوتيّة، وستضطرّ إلى التوقّف تمامًا عن العمل وإراحة صوتها لفترة من الوقت، وفقًا لتقارير People.

وكانت مغنية "Wrecking Ball" قد دخلت المستشفى بسبب التهاب اللّوزتين في الشهر الماضي، واكتشف الأطباء مشكلة منفصلة في حبالها الصوتيّة أثناء إقامتها هناك، والتي كانت تعاني منها منذ سنوات، حيث أبلغوها بأنّها ستحتاج إلى عمليّة جراحيّة بحلول نهاية العام، تليها "عدّة أسابيع من الصّمت التامّ" لشفائها.

وقال مصدر مقرّب من المغنيّة إنّها "تبلي بلاءً حسنًا وستعود وأفضل من أيّ وقت مضى في العام المقبل"، كما نشر صديقها كودي سيمبسون صورة بالأبيض والأسود برفقتها، بدا فيها وكأنّه يشير إلى الجراحة، مع الإشارة إلى "نجاح".

وتعمل سايرس على ألبوم جديد وكانت تخطط لجولة فنيّة العام المقبل، قبل بضعة أيام أوقفت تلك الخطط وقامت بتأجيلها، حيث ظهرت آخر مرّة على الهواء مباشرة في سبتمبر في مهرجان موسيقى iHeartRadio 2019 في لاس فيغاس.

وقال مصدر: "ما زالت تنشر موسيقى جديدة لكنّها تستغرق وقتًا أطول ممّا كان متوقعًا.. البعض منها يتعلّق بجراحة الحنجرة التي أجرتها مؤخرًا".

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وخلال الوقت الذي أمضته في المستشفى خلال شهر أكتوبر، قام صديقها الجديد وزميلها الموسيقي كودي سيمبسون بزيارتها بعد جراحة التهاب اللوزتين، كما ساعد في العناية بها في المنزل أيضًا.

وتابع المصدر: "سيستغرق شفاء مايلي عدة أسابيع دون أنْ تكون قادرة على الكلام، سترسل الرّسائل وتكتبها في الوقت الحاليّ، إنّها بخير وتتطلّع إلى العودة لصناعة الموسيقى".

في سياق آخر، انشغل محبّو الفنانة المثيرة للجدل بحياتها الشخصيّة وعلاقتها المضطربة مع زوجها السّابق الممثّل ليام هيمسورث، حيث وقعت ضحيّة إحدى شائعات تشير لدخولها إحدى المصحّات النفسيّة للعلاج من الإدمان والشّغف في استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ، بحسب تقارير.

كانت عدسات المصوّرين قد سجلت عدد من المواقف للنجم ليام هيمسورث البالغ من العمر 29 عامًا أثناء مواعدته للنجمة ماديسون براون البالغة من العمر 22 عامًأ، بأحد الشوارع في نيويورك بالولايات المتّحدة الأمريكيّة، وبعدد من الصّور ظهر ليام وهو يقبّلها.