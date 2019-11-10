شكرا لقرائتكم تفاصيل جديدة عن وفاة نجل أحمد زكي.. مكمل غذائي و"جيم" و20 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تفاصيل جديدة كشفتها تحقيقات أجهزة الأمن المصرية وأقوال شهود العيان حول وفاة هيثم أحمد زكي نجل الفنان المصري الراحل أحمد زكي والذي عثر على جثته في شقته صباح الخميس.

وعثرت أجهزة الأمن على مكملات غذائية في شقة الفنان الشاب الراحل، ورجحت التحريات أن يكون سبب الوفاة تناول الفنان لهذه المكملات، حيث كان يتناولها قبل ذهابه لأداء تدريبات رياضية بصالة للجيم لتقوية العضلات.

وكشف شهود العيان وصيدلي وحارس أمن المجمع السكني الذي يقيم فيه الفنان، أن الفنان الراحل شعر بمغص شديد قبل اختفائه، وذهب للصيدلي الذي منحه أدوية مسكنة، فيما قال آخرون إن الفنان الراحل كانت تبدو عليه علامات الإعياء والإرهاق، فيما عثر بالشقة على بقايا قيء.

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وأظهرت التحقيقات أن الفنان عثر على جثته ملقاة وهو بكامل ملابسه بالقرب من دورة مياه شقته، وعثر على كامل متعلقاته في الشقة، كما تم التأكد من سلامة منافذها فيما رجحت التحقيقات أن يكون الفنان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل 20 ساعة من العثور على جثته وهي المدة التي تبدأ من لحظة مشاهدة رجل الأمن بالمجمع السكني له وهو يصعد شقته وحتى لحظة العثور على جثته صباح اليوم التالي.

من جانبه تقدم المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب المصري بطلب إحاطة للبرلمان لمنع وتجريم ووقف تداول المكملات الغذائية التي يستخدمها الشباب في صالات الجيم.

وقال في حديث مع "العربية.نت" إنه سبق وأن تقدم بقانون لهذا الغرض لكنه لم يناقش، مضيفا أن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي دقت ناقوس الخطر، للتوجه نحو ضرورة صدور قانون لوقف بيع وتداول المكملات الغذائية، حرصا على الشباب المصري وصحته.

وأضاف أن هذه المكملات الغذائية تسبب ضررا بالغا وتؤثر على صحة الشباب، ولها مضاعفات خطيرة على الكبد والكلى والقلب، وتسبب الضعف الجنسي وتؤثر على الجهاز العصبي وتؤدي للسرطان والاكتئاب وربما الانتحار، مطالبا أن تكون العقوبة مماثلة للعقوبات الخاصة بالتعاطي والاتجار في المخدرات وهي السجن من 3 إلى 15 عاما.