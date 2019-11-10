نجوى كرم تستعد لحفليها بسلطنة عمان







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تستعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم لحفليْها المتتاليين على مسرح "دار الأوبرا السلطانية" في مسقط بسلطنة عُمان، والمقررأن تحييهما مساء الخميس والجمعة في 14 و 15 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات دار الأوبرا لموسم 2019/2020، التي إنطلقت منذ سبتمبر الماضي، بعروض متنوعة علماً أن الموقع الرسمي لدار الأوبرا السلطانية كشف أن تذاكر الحفلين شارفت على النفاذ.

هذا ولم تنسَ كرم التحية للمسلمين بمناسبة عيد المولد النبوي. حيث غرّدت مقدمة التمنيات لكلّ الأمّة العربية بالخير والسلام.

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