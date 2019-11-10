شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس المقبل.. راغب علامة يحيى حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى يوم الخميس المقبل المطرب اللبنانى راغب علامة حفل غنائى ضمن فعاليات موسم الرياض الذى يقام حاليا فى المملكة العربية السعودية .

ويقدم راغب خلاله باقة مميزة من أجمل أغنياته التى يتفاعل معها الجمهور ما بين جديده وقديمة، منها، "اللى باعنا"، و"مبهزرش"، و"تركينى لحالى"، و"نسينى الدنيا".

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وطرح راغب علامة مؤخرا أحدث أغنياته التى تحمل اسم "صدفة"عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وحققت نسبة مشاهدة عالية، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية نظرًا لتألق راغب القوى فى أدائها، إلى جانب اختيار كلماتها وأسلوب لحنها وتوزيعها وفكرتها.