شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة يسرا اللوزى فى الحلقة الأولى من "بخط الإيد".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور الفنانة يسرا اللوزى مشاهدها فى مسلسل "بخط الإيد"، فى استوديو فرعون مع النجم أحمد رزق بطل العمل، حيث تجسد دور زوجته خلال الأحداث وتنجب منه 3 أطفال، وتتوفى اللوزى فى الحلقة الأولى وتقوم والدتها بتربية الأطفال الثلاث.
ويتم تصوير المشاهد بشكل يومى للانتهاء من العمل، حسب الخطة الزمنية التي وضعتها الشركة المنتجة بالاتفاق مع مخرجة العمل شيرين عادل لاسيما أن العرض سيكون في الموسم الشتوي أي مع بداية العام الجديد.
مسلسل " بخط الإيد " بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، ويسرا اللوزى الذي تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله "ازى الصحة" عام 2017.
ينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وتعتمد أحداث المسلسل على الساسبنس والتشويق ووجود لغز من الحلقة الأولى ويتم البحث عن حل هذا اللغز طوال الحلقات، وبذلك يبعتد أحمد رزق عن الكوميديا المعتاد على تقديمها في معظم أعماله الفنية.
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