شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من مليار مشاهدة على يوتيوب لكليب I Like It لكاردي بي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتوقف نجاح نجمة الراب الشهيرة كاردي بي منذ ظهورها الأول علي الساحة الفنية ، سواء بأعمالها الغنائية او بالحفلات التي تحييها ، أو بتواجدها ايضا علي الـ red carpet .

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اليوم كاردي بي البالغة من العمر ( 26 عام ) تحقق نجاحا جديدا بكليب " I Like It " و الذي أطلق في مايو 2018 ، و هو من إخراج Eif Rivera الذي تعاونت فيه مع جي بافلين و باد باني ، حيث وصلت نسبة مشاهدة الكليب لأكثر من مليار مشاهدة علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب" ورقم ضخم لكن المعنيين بالموسيقي و الغناء يعلمون أن كاردي قادرة على تحقيق أضعافه من جديد .