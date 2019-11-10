شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة قبل حفلها بالأوبرا: اخترت أغانى سنرتبها عن شكل الحياة بمنحنياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوقت النجمة أصالة، الجمهور لحفلها المرتقب، بعد غد الثلاثاء فى ختام مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 28 والمقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث دعت الجمهور لانتظار الحفل الذي اختارت فيه مجموعة من أجمل الأغاني.

ووجهت أصالة رسالة تخص حفلها بدار الأوبرا، إلى الجمهور عبر حسابها بموقع انستجرام وكتبت:"صباح الرّوح..اخترت لكم منّ أجمل الأغاني مجموعة، سنرتّبها على شكل الحياة بمنحنياتها، بصدماتها بإعادة تشكيلها لأرواحنا وقلوبنا ومشاعرنا، بحلوها باندفاعها بالحبّ الّذي يكافئنا على صبر زاد مرّه".

وأضافت: "هنا بعد غد، في مصر وتحديدًا في دار الأوبّرا، سأكون معكم، سنغمض أعيننا سويّاً ونشبك أيادينا معاً، وسنحلم بحياة نرجوها، حياة حتّى أصعبها حلو لأنّها قصّة موسيقيّه، تنتشل النّغمات منها قسوة حقيقتها، ويحاول فيها صوتي أنّ يُطبطب على وجعها، وسنفرح وسنعلوا بصحبة طيّبه في وقت من الزّمن انتظاره أمل، وفيه حياة، نحيا بعده حامدين الله على نعمة الشّعور، انتظروني أحبّتي بعد غدٍ، وأنا كلّي شوق لهذا اللقاء أصاله".

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