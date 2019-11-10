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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق الفنان الراحل فاروق الفيشاوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ندى الكامل، زوجه الفنان أحمد الفيشاوى، وفاة شقيق والد زوجها، ولم تكشف عن موعد الجنازة أو العزاء.
وكتبت ندى الكامل، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة، "عم زوجى الكبير فى ذمة الله.. الفاتحة على روحه وأرواح من سبقونا ولهيثم زكى."
ورحل الفنان فاروق الفيشاوى عن عالمنا يوم 25 يوليو، بعد صراع قصير مع مرض السرطان.
ندى الكامل
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