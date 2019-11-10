شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب ينتقل مع "الأخ الكبير" إلى الديكور الرئيسى بالحارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم محمد رجب تصوير مشاهد الديكور الرئيسي لمسلسله الجديد "الأخ الكبير"، وهو عبارة عن منزل داخل حارة في مدينة الانتاج الإعلامي تم تجهيزه قبل انطلاق العمل ومقرر تصوير فيه معظم الأحداث، حيث انتقل الى هذا الديكور بعد تصوير 6 أيام في المستشفى اليوناني بالعباسية والتي انطلق أول مشاهد العمل فيها

"الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، ايهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة وعدد اخر من الفنانين.

ما "الأخ الكبير" يسجل التجربة لمحمد رجب فى نوعية أعمال ال 45 حلقة بعد خوضه السباق الرمضانى الماضى بـ"علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى.

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