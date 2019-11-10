محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قال عمر، نجل الفنان فاروق الفيشاوي إن شقيق والده توفي قبل يومين في بلده بمحافظة المنوفية.
وتابع عمر في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "عمي توفي قبل يومين، دفناه خلاص حبيبي، وأقيمت الجنازة ومراسم الدفن في البلد، واستقبلنا بالفعل العزاء هناك".
جدير بالذكر أن ندا الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، كتبت قبل قليل عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "عم زوجي الكبير في ذمة الله.. الفاتحة على روحه وأرواح من سبقونا ولهيثم زكي".
كانت هذه تفاصيل خبر عمر فاروق الفيشاوي يكشف تفاصيل وفاة عمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.