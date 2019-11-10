عمر فاروق الفيشاوي يكشف تفاصيل وفاة عمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال عمر، نجل الفنان فاروق الفيشاوي إن شقيق والده توفي قبل يومين في بلده بمحافظة المنوفية.

وتابع عمر في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "عمي توفي قبل يومين، دفناه خلاص حبيبي، وأقيمت الجنازة ومراسم الدفن في البلد، واستقبلنا بالفعل العزاء هناك".

جدير بالذكر أن ندا الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، كتبت قبل قليل عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "عم زوجي الكبير في ذمة الله.. الفاتحة على روحه وأرواح من سبقونا ولهيثم زكي".