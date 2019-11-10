مصطفى خاطر يهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان مصطفى خاطر جمهوره، بحلول المولد النبوي الشريف، اليوم الأحد 10 نوفمبر الجاري.

وكتب خاطر تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "كل عام والأمة العربية والإسلامية بخير، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد خلقك ومداد كلماتك".

يذكر أن الفنان مصطفى خاطر تعاقد منذ أيام مع المنتج تامر مرسي، على مسلسله الدرامي في رمان المقبل، رفقة الفنان على ربيع.

شارك خاطر في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "طلقة حظ" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجي"، وبطولة آيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، خالد أنور، إيمي سالم، ميرنا نورالدين رانيا شاهين، وياسر الطوبجي، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ، حسني شتا، ومحمود فارس